AMD vient de lâcher la 4.09 pour la 4.11. Tous le spilotes ne sont pas améliorés, mais il y en a qui ont un changlog important. On citera le pilote AMD MicroPEP qui supprime des informations redondantes, et qui élimine les BSOD 0x1CA et 0xA0 sur Windows 11 222H2. Pareil pour le pilote PSP qui fixe le BSOD 7E qui intervenait... durant l'installation du même pilote dans la fournée 4.09. L'AMD USB4 CM fixe un bug BSOD 0x139 et corrige l'éclairage DP lors des cycles de redémarrage. Le reste, c'est du bug mineur, mais bon à prendre.