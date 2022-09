MAJ : merci au ragoteur réconnecté en Île-de-France pour la notification, les nouveaux pilotes Game Ready 517.48 de NVIDIA sont de sortie et avec eux GeForce Experience 3.26.0.131 dans sa version stable. Le tout est disponible via le lien donné en bas de la page.

NVIDIA aura donc assez rapidement réagi aux nombreuses discussions et plaintes sur les performances de jeu des GeForce suivant la grosse mise à jour 22H2 de Windows 11. Tant mieux, l'on n’en attendait certainement pas moins. Le constructeur décrit les problèmes de lags et de stuttering en jeu sur sa page de support dans un article nommé « Lower performance after upgrading to Microsoft Windows 11 2022 Update » et y donne aussi sa solution. Sans trop aller dans les détails, il se trouve que l'origine des problèmes n'était ni les GeForce ni leurs pilotes, mais le bloatware logiciel espion GeForce Experience ! Un programme qui n'est déjà pas toujours très apprécié de tout le monde et cette nouvelle ne fera surement rien pour arranger les choses. Longue vie à NVClean ?

Officiellement, il y a deux méthodes pour appliquer la solution de NVIDIA et non, l'une d'entre elles n'est pas la désinstallation de GeForce Experience (malheureux, vous pensez bien...). La première est de télécharger manuellement l'installateur pour GeForce Experience v3.26 Beta et de procéder à son installation. Sinon, vous pouvez aussi l'obtenir directement via le logiciel en question en s'assurant d'avoir coché la case requise pour autoriser les fonctionnalités expérimentales et permettre au logiciel de détecter la nouvelle version Beta, puis de l'installer. Après coup, tout devrait aller mieux !

Si l'idée d'installer un logiciel Beta ne vous excite pas, vous pouvez toujours attendre la version stable 3.26 de GeForce Experience, qui va arriver cette semaine simultanément à de nouveaux pilotes GeForce. Ou alors, s'il ne vous est vraiment pas utile, vous pouvez effectivement expérimenter avec la désinstallation de programme en question et voir si cela règle le problème...