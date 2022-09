Vous savez depuis hier ce que valent les Ryzen 7 7700X et 9 7950X, en attendant qu'AMD fournisse les deux autres manquants, les Ryzen 5 7600X et 9 7900X. En applicatif, ça déboite, moins en proportion en gaming, mais en 1080p, on arrive à une limitation GPU inédite, nul doute qu'avec la RTX 4090 (RX 7900 XT ?), la limite sera de nouveau repoussée vers le processeur. Comme vous le savez, les CCX sont en 5 nm et le chiplet iGPU/entrées/sorties est en 6 nm. Les tailles des dies, avec ce procédé, sont faibles, et dissiper la chaleur sur des surfaces moindres constitue un vrai challenge. C'est aussi une des raisons du semi-échec des AIO sur notre test, à savoir que la surface trop faible nécessiterait une pompe méchamment rapide pour évacuer la chaleur vers le radiateur, ce que l'on ne trouve pas dans le secteur de l'AIO. Sur du DIY, c'est possible, mais pas n'importe comment non plus. Alors, imaginez lorsqu'un 7950X pédale à 6.7 GHz sur les 32 threads, et déboite 50395 points à R23.

C'est ce qu'a fait un clockeur AMD, répondant au nom de Sampson, sous LN2 quand même, c'est impressionnant pour 32 threads sur le segment mainstream. Il a été aidé par une ASUS X670E Gene, et 32 gigots de DDR5 6400C32. De là à tirer quelques vérités pour tout un chacun, il y a plusieurs pas à faire, mais cela montre quand même qu'AMD a une architecture qui monte haut sur le 5 nm.