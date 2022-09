Microsoft a publié sa rustine Windows 11 22H2 build 22621, et il semblerait qu'elle pose des soucis aux GeForce. En soi, un patch de la Raymonde qui ne plante pas, c'est un pléonasme tellement ça arrive dans l'histoire des Windows depuis le 10 surtout. Certains possesseurs de cartes vertes ont décrit une chute de performance drastique, de 120 à 30 ips globalement, ça s'appelle un vol plané. Autre bug relevé, les gens qui avaient un moniteur G-Sync ont eu du tearing... qqqustement le genre d'effet qui disparait avec G-Sync. Ils en sont arrivés à la conclusion, après tests, que le G-Sync ne fonctionnait plus. Microsoft a été averti de ces bugs, mais NVIDIA l'a devancé.

Le caméléon a été mis au courant et a déclaré travailler sur un correctif d'ores et déjà. La cause a été identifiée : MS a ajouté de nouveaux outils de débogage graphique, et ils s'activent seuls par inadvertance, ce qui entraine les fameuses pertes de perfs en 3D. C'est donc précis, mais il n'y a pas de date pour un hotfix, ni du côté de la Raymonde, ni de NVIDIA. La seule solution, pour éviter d'être enquiquiné, c'est de ne pas faire la mise à jour de Windows 11, celle qui entraine le bug. Quand le hotfix sera là, vous pourrez le faire !