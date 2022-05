Les deux cadors du GPU, puisque le troisième connait un gros loupé dans son planning, que sont AMD et NVIDIA viennent de publier des pilotes. Chez les rouges, les 22.5.2 Bêta, basés sur le pilote May Preview avec les mêmes gains affichés, apporte le support optimal pour Sniper Elite 5, pour le ray tracing dans HITMAN III qui arrive ce jour, et ajoute des extensions propres aux Radeon pour Vulkan. De plus le RSR est désormais disponible pour les Ryzen 6000 présentés hier (Zen 3+ avec du RDNA 2 dedans). À vos modems !

Quant aux verts, ils déploient le pilote 512.95 Game Ready WHQL, donc qui a passé les certifications Microsoft. Ils apportent de la même façon le support amélioré pour Sniper Elite 5 et le ray tracing dans HITMAN III, sans oublier le DLSS dans ce titre. Il prend également en charge My Time of Sandrock dispo en accès anticipé sur Steam. À vos Numéris !