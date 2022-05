Si vous avez lu notre live de l'évènement de NVIDIA du Computex 2022, vous savez certainement déjà que le constructeur y a causé du premier écran 500 Hz du marché, que nous allons donc aborder ici un peu plus en détail. L'exploit a une nouvelle fois été réalisé directement en collaboration avec ASUS, dans le cadre d'un partenariat qui avait également contribué à l'accouchement du ROG Swift 360 Hz lors du CES 2020 - et qui fut à son époque le premier écran commercial à dépasser les 300 Hz. Désormais, ASUS va pouvoir se vanter de proposer le premier écran 500 Hz du marché avec le ROG Swift 500 Hz, l'« écran G-Sync e-Sport avec la latente la plus faible et le taux de rafraichissement le plus élevé jamais créée » comme nous l'a révélé Jeff Fisher !

Le mot clé ici est e-Sport, ce n'est très clairement pas un écran destiné à tous, mais surtout aux joueurs professionnels (et leurs sponsors) et leurs sens surhumains mis à l'épreuve dans des titres au FPS facile tels que CS:GO. L'objectif n'est pas de fournir une belle image, mais bien de proposer l'écran le plus réactif du marché. Ainsi, ce que nous avons sous les yeux est un « modeste » écran de 24 pouces avec une dalle Full HD (1920 x 1080) et de type TN, pardon, E-TN - pour eSport Twisted Nematic. Derrière cette variante marketing de la technologie se cacherait une dalle qui offrirait des temps de réponse supérieurs de 60 % à ceux d'une dalle TN classique. Par conséquent, NVIDIA nous affirme que cet écran de 500 Hz disposera « d'une animation plus fluide permettant de suivre plus facilement les cibles en mouvement, d'un ghosting réduit pour une animation plus nette et mieux définie, et d'une latence améliorée permettant de voir n'importe quelle action avec la plus grande immédiateté »... Voyez plutôt :

Pour compléter le package, l'écran intègre aussi un vrai module G-Sync (standard) pour le support d'un taux de rafraichissement variable. Il inclut un mode eSport Vibrance et est compatible NVIDIA Reflex Analyzer. Malheureusement, les caractéristiques détaillées de l'écran n'ont pas encore été partagées, l'on ne sait pas non plus encore à partir de quel moment il faut s'attendre à voir ce nouveau ROG Swift débarquer sur le marché et surtout à quel prix cela se fera. La question se pose aussi quant à l'origine de la dalle LCD. Souvenons-nous qu'AUO a récemment fait la démonstration d'un écran 480 Hz, tandis que son rival chinois BOE avait lui concrètement parlé d'atteindre les 500 Hz grâce à un nouveau type de TFT un peu plus tôt dans l'année, avec un vrai prototype d'écran 500 Hz à l'appui. Il reste donc aussi à découvrir quelle technologie a été privilégiée par ASUS pour ce futur ROG Swift 500 Hz. En attendant, et si l'on poursuivait le débat de la pertinence d'un taux de rafraichissement aussi élevé ?