NVIDIA vient de livrer sa première fournée de février, et il y a de quoi faire. Premièrement, c'est le pilote qu'il faut pour Dying Light 2 qui sort mercredi, avec du DLSS et du ray tracing pour plusieurs effets ingame, mais aussi pour Sifu, un jeu TPS de kung-fu. Il apporte également le support des RTX 3070 Ti et 3080 Ti lancées ce jour dans les ordinateurs portables. Il corrige des failles de sécurité, ajoute OpenCL Vulkan Interop, et met à jour le compilateur NVIDIA OpenCL.

Il corrige un bug de corruption de la géométrie sous Windows 11 pour le jeu Far Cry 6. Il rectifie aussi du stuttering qui pouvait apparaitre dans certaines applications, des écrans noirs avec Advanced Optimus, des écrans noirs en 3440 x 1440 avec DLDSR activé, du flickering dans les jeux à cause de FreeStyle du GeForce Experience, et enfin Forza Horizon 5 qui freezait en appliquant certaines décorations sur les véhicules dans Forza Vista avec ray tracing.