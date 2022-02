Après Intel, Apple annonce ses résultats financiers, et le moins que l'on puisse dire et qu'elle démarre l'année en fanfare. En effet le chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2022, échu le 25 décembre, s'élève à près de 124 Mrd $, en hausse de 11% par rapport à l'année passée. Le bénéficie fait un bond à 34,6 Mrd $ en hausse de 20% ! Les effets confinements et télétravail se font bien sentir ici. A la suite de l'annonce, l'action a pris 7,5% vendredi.



Dans le détail, les iPhones représentent toujours la plus grosses part du gâteau avec 71,6 Mrd $ (+9%), suivi des services à 19,5 Mrd $ (+24%), des accessoires et montres (14,7 Mrd, +13%), des Macs en forte progression (10,8 Mrd, +24%) et des iPads qui eux, sont en baisse à 7,25 Mrd $ (-16%), possiblement après une très bonne année 2020 et donc un retour à la normale. Au niveau répartition géographique, comme d'habitude ceux sont les Amériques qui fournissent le plus gros des revenus (41%), suivis pas l'Europe (24%) toujours devant la Chine (21%), le Japon (6%) et le reste de l'Asie/Pacifique (8%) fermants la marche.



Tim Cook, PDG d'Apple, en a profité pour repasser une couche de peinture brillante sur la marque avec ces propos :



" Nous sommes ravis de voir la réponse des clients du monde entier à un moment où rester connecté n'a jamais été aussi important. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à construire un monde meilleur - progressant vers notre objectif de devenir neutre en carbone dans notre chaîne d'approvisionnement et nos produits d'ici 2030, et poursuivant notre travail dans le domaine de l'éducation et de l'équité et de la justice raciales."



Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a ajouté:

"La très forte réaction des clients à notre lancement récent de nouveaux produits et services a entraîné une croissance à deux chiffres des revenus et des bénéfices, et a contribué à établir un niveau record pour notre base installée d'appareils actifs".

Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Reste à savoir si il s'agit de celui des Bisounours ou d'Aldous Huxley.