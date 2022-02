RX 6500 XT ? Linux ? It's a match !

Il y a à peine deux semaines sortait la RX 6500 XT, un GPU un peu trop dans l’air du temps (de pénurie) puisque proposant un ratio performance/prix inférieur à sa prédécesseur, la RX 5500 XT = le Ray Tracing en plus, toutefois. Triste résultat d’une demande surpassant largement la production, à 219 €, la belle n’est pas vraiment une bonne affaire, mais entre ça et rien, le choix est vite fait ! Castrée entre un bus PCIe de quatre lignes seulement — heureusement à la norme 4.0 — et un bus mémoire de 64 bits, la nouvelle venue peine à exprimer pleinement sa puissance brute... tout du moins, sous Windows.

Qu’en est-il sous Linux, où le règne du DirectX ne s’est pas étendu ? Hé bien, notre confrère Phoronix s’est attelé à la tâche avec un panel bien complet de GPU couvrant Pascal, Navi, Turing, Vega, Polaris et Ampère, le tout sous un Ryzen 7 5800X faisant mouliner Ubuntu 22.04. Notez par contre l’absence de la RTX 3050, encore indisponible pour le testeur — au plus grand dam des Linuxiens.

Moyenne agrégée des 13 benchmarks utilisés (Phoronix),

vs nos propres résultats



Que ceux qui pensaient vanter la supériorité du manchot se ravisent : ni Linux ni la surcouche de compatibilité Proton n’ont réussi à inverser la tendance, la RX 6500 XT devançant péniblement la 1650 SUPER mais perdant d’environ 10 % face à la RX 5500 XT, écart qui se creuse encore face à la RX 590. Face à NVIDIA, l’absence de la RTX 3050 ne permet pas totalement de conclure, mais les quelque 20 points d’avance de la GTX 1660 SUPER donnent un avant-goût amer de l’écart à attendre. Bref, pour un GPU performant et bon marché, il va falloir encore attendre !