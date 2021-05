Si vous n'avez pas été opéré et passé vos dernières semaines en repos, alors vous savez que deux jeux AAA sont lancés : Metro Exodus Enhanced Edition depuis hier, et Resident Evil Village depuis ce jour. Les Adrenalin 21.5.1 sont là pour ça principalement. AMD a également collaboré avec Capcom pour optimiser la prise en charge de ses Radeon sur RE8, le bilan est qu'il y aurait un gain jusqu'à 13% en UHD et preset maximal sur une RX 6800 XT par rapport aux 21.4.1. En revanche, ça ne dit pas si ce gain est avec ray tracing.

Il y a aussi des bugs corrigés, sur Disco Elysium où les textures scintillaient sur les arbres avec les RX 6000, ou des perfs en deçà de ce qui est attendu sur certaines missions de Payday 2 en UHD et avec les RX 6000. Le reste est un lot de corrections de bugs du Radeon Software. Et hop !