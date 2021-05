L'amélioration de Windows 10 continue sur le canal Insider, avec la préparation de la grosse mise à jour prévue pour la fin de l'année 2021, la 21H2, qui verra arriver plusieurs nouveautés, comme le HDR automatique ou un début de révision de l'explorateur Windows. Toutefois, les gros changements appliqués ces dernières semaines ont l'air d'avoir pas mal retourné le fonctionnement de Windows 10, ce qui entraine donc une build principalement orientée sur des correctifs cette semaine, avec tout de même un petit changement dans l'interface.

En effet, la police d'écriture évolue légèrement, afin d'avoir des variantes plus adaptées aux différentes tailles de police et d'écran. Certes, ce n'est pas un élément majeur, mais ça pourrait avoir une petite incidence sur la qualité de lecture des textes, et ce qu'importe leur taille. Cela rentre toujours dans les efforts d'harmonisation de Microsoft sur l'interface de Windows et des logiciels, afin d'obtenir un petit coup de polissage et d'avoir l'air un peu plus moderne, ce qui ne sera pas au gout de tout le monde.

Nous vous parlions plus tôt des correctifs et changements divers, à savoir l'option pour gérer le HDR automatique a été réinitialisé, donc les Insiders devront la réactiver pour continuer à en profiter, celle-ci se trouvant dans le menu Paramètres -> Système -> Affichage -> Paramètres Windows HD Color (pour les francophones). Les problèmes corrigés sont divers et variés, ainsi qu'en grand nombre, allant des petits problèmes d'affichage d'icône au plantage total de l'explorateur Windows, ce qui laisse de moins en moins de bogues récalcitrants dans la liste.