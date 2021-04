Nvidia a publié un pilote, estampillé 466.11. Il a pour but d'apporter le meilleur support possible pour le jeu Mortal Shell, déjà commercialisé depuis août 2020. Mais sa rustine arrive ce jour, et permet d'activer le ray tracing des ombres et le DLSS, Unreal Engine 4 oblige, la bascule est devenue facile à opérer. Nvidia a également ajouté le Reflex pour le jeu Valorant. Mais il a aussi apporté le support de sa technologie maison de réduction du bruit dans OBS.

Les moniteurs LG 27GP950 et MSi MAG301RF incorporent l'armée d'écrans validés G-Sync Compatibles. Les TV OLED LG 2021 B1, C1, G1 (toutes en 4k) et Z1 (8k) gagnent aussi le label VRR, comme c'était le cas avec les TV LG depuis les versions 2019. Voilà ce qu'il faut retenir de ce pilote. À vos modems !