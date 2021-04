C'est ce qu'il semblerait se produire, puisque les marques partenaires d'AMD et AMD lui-même auraient réagi en conséquence. Comment cela se passe ? Les revendeurs chinois enverraient des emails à leurs clients, les avertissant d'une campagne de rappel sur les Radeon RX 580. Derrière, il serait proposé à ces mêmes clients un échange avec une GeForce équivalente, une GTX 1050 Ti ou une GTX 1060 3 Go, histoire de gagner leur silence. Vous l'avez bien compris, les performances en cryptomonnaies ne sont pas les mêmes, et les cartes Polaris ont excellente réputation dans ce domaine, a contrario des RX 6000.

Derrière, on pense forcément que ces Radeon récupérées sur la naïveté des clients sont revendues à prix d'or aux mineurs, qui ne sont pas regardants à la dépense. Cela permet en plus aux revendeurs d'encaisser un peu plus d'oseille, puisque proposées à plus de 500 $ ! La chose est quand même prise très au sérieux, AMD ayant a priori déclaré qu'il tenterait une action en justice contre ces marchands frauduleux. De notre côté, nous ne sommes pas spécialement étonnés par ce type de pratiques, quand on voit la somme astronomique de fausses cartes GTX 700/900/1000 vendues en Chine et dans certains markets peu contrôlés (dont CDiscount) et qui cachent une GTS 650 1 Go par un BIOS véreux, on se dit que tout est possible quand on veut faire de l'argent facile ! (Source Expreview)