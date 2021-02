Valve lance une bêta ouverte pour son système Remote Play Together - Invite Anyone

Après un sympathique Remote Play Together datant d’octobre 2019 permettant d’inviter un ami à distance à jouer à son titre favori (même si le multijoueur n’est supporté qu’en local à la base), la firme maison-mère de Steam vient d’élargir le concept avec Remote Play Together — Invite Anyone. Derrière ce rajout se cache une bêta ouverte de la fonctionnalité, qui permet (toujours) de lancer une partie avec un compère, mais, cette fois-ci, plus besoin de compte — les antipodes des casques Oculus, en quelque sorte.

Pour activer la fonctionnalité, rien de plus simple : rendez-vous dans le client Steam, et sélectionnez l’option permettant de participer à la bêta. Votre partenaire n’aura alors qu’à utiliser le lien pour se connecter à votre machine, quelle que soit son appareil personnel : PC, mais aussi iOS, Android ou encore Raspberry Pi, depuis que ce dernier permet les fonctionnalités des feus Steam Link. Tout n’est cependant pas si rose, puisqu’une application, Steam Link, est toujours nécessaire, mais nous voyons mal comment il aurait pu en être autrement. Notez que, étrangement, les distributions Linux x86 ne sont pas encore supportées, mais cela devrait être amené à changer prochainement aux vues des demandes des utilisateurs. Parés pour une soirée posée de jeu entre amis ? (Source : GamingOnLinux)