Outriders a été repoussé au 1er avril, mais ce jour-là, la morue ne va pas rigoler ! Car derrière ce jeu se cache People Can Fly à qui ont doit les Painkiller, Gears of War PC, ou le très tonique et fendard Bulletstorm. Outriders est un jeu à la 3e personne, du singulier, animé par l'Unreal Engine 4, avec un zeste de jeu de rôle. Le jeu solo/multi fait s'affronter le joueur avec des ennemis divers, humains-like ou bestioles affreuses, et tout ça pour lui permettre de coloniser une nouvelle planète pour y vivre en paix, aidé par des pouvoirs supérieurs, mais temporaires. La paix en défourraillant, y a que ça de vrai !

La démo vient d'arriver comme promis sur Steam, et on l'a essayé un petit peu après s'être acquitté des 22 gigots réclamés pour lancer la démo. C'est nerveux, c'est joli, on reconnait bien la patte du moteur maison Epic, ironie du sort que celle qui consiste à utiliser un moteur 3D après s'être défait de 7 ans de joug Epic. Ceux qui ont joué à Bulletstorm vont reconnaitre les influences des développeurs. Et ceux qui ont essayé en vain de prendre de la RTX 3060 au MSRP vont se dire que la journée était moisie, puisqu'il faut être très patient pour arriver à lancer la démo. Bref, ça se tente et c'est plaisant, une démo ne se refuse jamais, didiou !