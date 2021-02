no ragotz

Encore un pilote chez AMD pour The Medium

Quelques jours seulement après son premier pilote estampillé 21.1.1, et optimisé pour le jeu The Medium, AMD récidive avec le 21.2.1. Cette fois, la firme rouge annonce un gain jusqu'à 9% en UHtD avec une RX 6800 XT par rapport justement aux 21.1.1. C'est un joli gain cumulatif au final, pour ce jeu sous Unreal Engine 4, moteur qui n'est, par tradition, pas favorable aux Radeon face à leurs ennemies vertes.

Il y a des bugs corrigés également, on va citer du flickering avec Afterburner, Radeon Recording et Streaming qui plantaient avec certaines HD 7800 (ça ne nous rajeunit pas), un écran noir en sortie de veille sur le Samsung CRG9, Metro Exodus qui plantait avec le ray tracing, et certaines choses secondaires au final. À vos modems !