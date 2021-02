XFX avait suivi/accompagné le lancement des cartes RDNA 2 avec sa série MERC, des engins à trois ventilateurs, au look sympathique, mais aussi rares à trouver que les cheveux de Pascal ou les pwals fessiers de Nicolas. Et pourtant ce n'était pas assez, la firme lance sa série QICK, rien à voir avec l'enseigne Fast Food quasiment disparue aujourd'hui, à la lettre près.

On retrouve dans cette série une RX 6800 uniquement, pas de XT a priori ni de 6900, avec un look qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la MERC. Quelles différences alors ? À première vue, pas de quoi se taper le luc parterre, la zone LED RGB sur la tranche de la carte a disparu, ce qui ne cache plus le radiateur. On pourrait donc écrire l'équation MERC = QICK + RGB. Si cet assouplissement visuel ne s'accompagne pas d'une baisse de prix décente, alors l'intérêt sera presque nul.

Il faut dire qu'actuellement, le choix d'une GPU, lorsqu'il est arrêté, est associé avec la loterie de la disponibilité, on achète une carte pas par choix de coeur, mais par choix de dispo une fois que vous avez décidé quel GPU trônerait dans votre machine. Sorti de ça, la carte possède toutes les specs classiques des RX 6800, incluant les 128 Mo d'Infinity Cache, les 16 gigots de GDDR6 et les 3840 Stream Processor. La série n'a pas encore pénétré les pages du site officiel, mais ça ne saurait tarder ! (Source Twitter)