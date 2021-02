Après une année 2020 assez troublée sur la gestion du projet de la fibre optique pour tous - toutefois, selon votre région et sa gestion - d'ici 2025 en France, 2021 semble être d'un meilleur cru, avec des implications renforcé de l'État dans la gestion des communications numériques, un arbitrage plus juste sur les notions tarifaires ou un changement de présidence de l'ARCEP qui sera probablement moins favorable au quatuor infernal des grands FAI français. De plus, les zones restantes à fibrer sont soutenues par des projets AMEL ou RIP, et d'autres intervenants dans l'installation de la fibre optique commencent à se faire un nom, surtout Altitude Infra THD, qui cherche à profiter de son rachat de Kosc, un autre opérateur fibre qui dispose de pas mal de lignes à son nom.

L'installateur a donc obtenu le feu vert pour le déploiement de la fibre sur deux départements sous forme de projets AMEL, donc des installations privées encadrées par les pouvoirs publics. Ce dispositif permet surtout de fibrer les zones urbaines moins denses et les villes de petite taille où l'opérateur finance de sa poche les travaux, avec un contrat souvent favorable. Nous avons donc deux départements qui sont concernés ici : les Landes, qui représentent 105 000 prises d'ici 2023, et la Côte d'Or, qui représente 57 000 prises d'ici 2022, avec déjà 2000 prises de connectées au réseau lumineux.

L'ensemble de l'opération représente un coût pour le moins impressionnant, car c'est environ 266,8 millions d'euros pour seulement 2 départements, dont une partie couvert par des prêts, probablement que les entités ne se font pas de soucis sur la rentabilité de l'investissement. À savoir, certaines zones rurales prioritaires seront aussi couvertes, de quoi rendre attractives sur le plan numérique les localités concernées.

Il va falloir bientôt rajouter de nouveaux noms à notre panier plein de fibres !