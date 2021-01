Autant vous prévenir d'avance, non, il ne s'agit pas d'une énième citation de notre magnifique Hardware Pipotron, mais bien d'une annonce officielle sur le blog du fabricant. En effet, après quelques années de bons et loyaux services, l'outil GPU Tweak II commence sa préretraite pour laisser la place à son remplaçant en version 3.0, le GPU Tweak III (pourquoi changer après tout). Cet outil permet à la base de régler votre carte graphique aux petits ognons, comme le fait l'Afterburner de MSI ou le Precision X1 d'EVGA, avec une interface qui avait cependant mal vieilli et qui devenait peu adaptée aux nouvelles fonctionnalités comme l'OC Scanner.

ASUS a donc décidé de mettre au point une nouvelle version, plus visuelle et plus ergonomique, rappelant les outils les plus récents, comme celui d'ASRock. Probablement qu'au niveau des fonctionnalités de base cela ne changera que très peu de choses, toutefois quelques ajouts semblent intéressants, comme la modification du comportement de la carte selon les applications lancées au premier plan. Il reste que le software est encore dans sa phase beta, mais si cela vous tente de le tester et de voir ses apports, ASUS le met à disposition librement depuis son site Internet.

Par ici la page dédiée du GPU Tweak III