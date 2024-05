Asus dÃ©gaine le NUC 14 Performance, un ROG NUC 14 dÃ©tatouÃ©

no ragotz

Asus vient de présenter un nouveau NUC, le NUC 14 Performance ; après les NUC 14 Pro / Pro+ et ROG NUC 14, c’est officiellement le quatrième modèle à embarquer un processeur Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake). Bon, dans les faits, cette version n’est qu’une déclinaison du ROG NUC dévêtue de ses apparats « gaming ».

ASUS NUC 14 Performance © Asus

Un quatrième NUC Meteor Lake

En préambule, soulignons qu’en dépit d’excellentes machines telles que l’Intel NUC 13 Extreme Raptor Canyon que nous avons eu l’occasion de tester, Intel a cédé sa gamme à NUC (qui signifie Next Unit of Compute) à Asus en juillet dernier. Depuis cette date, l’entreprise taïwanaise est en charge de la vente et du support des systèmes de la 10e à la 13e génération NUC, mais également du développement des « futurs concepts de systèmes NUC », pour reprendre les termes du communiqué d’Intel de l’époque.

Les premiers fruits de cette reprise en main furent les NUC 14 Pro et Pro+ en mars dernier. Le premier embarque un Core Ultra 7 155H ou Core Ultra 5 135H configuré avec un PBP maximal de 40 W, tandis que le second possède un Core Ultra 9 185H ou Ultra 7 155H réglé jusqu’à 65 W de PBP.

En avril, la marque a introduit un troisième modèle, le ROG NUC. Cette machine d’un volume de 2,5 litres mobilise aussi un Core Ultra 9 185H ou un Core Ultra 7 155H. Cette fois, les processeurs sont associés à une carte graphique dédiée : le premier à une GeForce RTX 4070, le second à une GeForce RTX 4060.

Le ROG NUC 14 © Asus

Le NUC 14 Performance est une copie de ce ROG NUC. Sa seule particularité est son châssis moins tape-à-l’œil visuellement. Il conserve les mêmes dimensions (270 mm x 180 mm x 50 mm), les mêmes options de connectivité (2,5 Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, et Bluetooth 5.3) et d'entrées / sorties.

Vous l’aurez compris, ce NUC 14 Performance est un donc un quasi clone du NUC 14 ROG ; seulement il cible les professionnels plutôt que les joueurs.

Images d'illustration des ROG NUC 14 et le NUC 14 Performance ; deux salles, deux ambiances

À vrai dire, avec un prix fixé à 2050 euros pour le modèle d’entrée de gamme (Core 7 / RTX 4060) chez les quelques détaillants ayant référencé cette machine, et qui peut atteindre 2500 euros pour la version la plus puissante, l’Asus NUC ROG 14 reste un produit de niche. Asus n'a pas communiqué les tarifs de son dernier NUC-né. De fait, la marque profitera du Computex pour mettre en avant sa série. En attendant, toutes les spécifications de ce NUC 14 Performance sont présentées ci-dessous.