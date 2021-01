Alors que la bataille fait rage entre un NVIDIA armé d’Ampère en 8 nm et un 1 AMD plus survolté que jamais dans un 7 nm ayant déjà fait ses preuves (la bataille étant actuellement gagnée par la pénurie), voilà qu’un autre contestataire tente de se frayer son chemin dans le monde hautement concurrentiel des GPU : Tianshu Zhixin, une firme chinoise originaire de Shanghai.

Vraisemblablement basée sur du 7 nm de TSMC sauce CoWoS autorisant un empilement 2,5 D, la puce en question se nomme Big Island ou, plus sobrement, BI, et intègre la bagatelle de 24 milliards de transistors, soit un chouille moins que les 26,8 milliards d’une RX 6900 XT. Au niveau des performances, la maison-mère est peu loquace, mais communique tout de même sur 147 TFLOPS en FP16, soit légèrement moins que la AMD Instinct MI100 (184,6 TFLOPS) et bien moins que les Tensors Cores de la A100 vertes (624 TFLOPS dans le cas de matrices creuses), ce qui reste plus que correct pour des tâches d’IA, de recherche et autre application classique du calcul haute-performance. Néanmoins, rien n’est dit sur les capacités en FP32, si ce n’est que ce format est supporté, tout comme le BF17, INT32 ainsi que l’INT8 : pas grand-chose d’extravagant.

De manière totalement fortuite, cette information n’est pas sans rappeler Intel, géant des semiconducteurs quelque peu à la dérive, qui devrait dévoiler d’ici quelques mois ses produits issus de la gamme Xe, c’est-à-dire des puces graphiques se déclinant des GPU d’entrée de gamme pour le grand public aux gros bouzins pour serveurs. Autant dire que les concurrents ne manquent pas, que ce soit pour se tailler une part du marché juteux représenté par ces puces, ou dans une optique d’autonomie quant au matériel utilisé comme cela semble être le cas avec cette BI. À voir si d’éventuels benchmarks fuitent, ou — rêvons toujours — une potentielle version en occident ? (Source : Tom’s Hardware)