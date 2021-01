Si Valve est bien connue pour leur plateforme de distribution de jeux, Steam, l’outil n’est pas — et de loin — leur seul source de revenus. En effet, la firme a aussi ses affaires dans la VR, mais également dans le développement d’outils visant à faciliter le jeu sous Linux. Outre leur couche de compatibilité nommée Proton, basée sur WINE, Valve met également les mains dans le gros cambouis tout sale de l’OS manchot, avec notamment une collaboration avec une boite de conseil spécialisé dans l’Open Source du nom de Collabora, dont le rôle a été de faire passer le plus de patchs possible dans le noyau afin d’améliorer la compatibilité et l’expérience de jeu sous Linux.

Certains y voyaient déjà une intégration de systèmes anti-triches dans le noyau, réglant ainsi un des principaux problèmes dès lors que votre catalogue vidéoludique inclut des titres compétitifs style Valorant ou League of Legends... La firme a donc calmé le jeu via une intervention sur Reddit : rien de tout cela n’est prévu, et sûrement pas sans l’aval des développeurs (des systèmes anti-triches) ; par contre, un système concernant les Live USB serait en cours de développement.

Plus précisément, le travail effectué permettrait de mettre à jour sa clef USB de Linux directement lorsque celle-ci est branchée sur un autre OS hôte, sans perdre les données des utilisateurs et de manière totalement transparente. De là à imagine Valve distribuer des clefs Live pour tester un Steam OS version 2 ? Il n’y a qu’un pas ! Néanmoins, cela ne signifie en aucun cas qu’un tel produit sera forcément vendu, ni même prévu dans un futur proche par la firme : sortez les pincettes de rigueur ! Plus vraisemblablement, la maison-mère pourrait distribuer ce genre de goodies afin de laisser aux joueurs la possibilité de tester un éventuel OS, et ainsi les convaincre de migrer vers une machine maison le cas échéant. Affaire à suivre... (Source : GamingOnLinux)