Asus nous sert la cuvée 2025 de son ROG NUC, sangria ou vin chaud ?

Un maximum de puissance condensé dans un petit espace ; c’est ce qui caractérise les NUC (Next Unit of Computing) 2025 d’Asus, et aussi, espérons-le pour ses employeurs, les pieds de Neymar, ce dernier ayant été payé l’équivalent de 101 millions d’euros en 2024 pour les 45 ballons effleurés (durant les 42 minutes cumulées qu’il a passées sur le terrain lors de ses deux matches de l’année) par ses chaussures pointure 41, nous apprend le réputé site Footmercato (cela vaut pour le nombre de ballons ; la pointure du Ney, c’est footpack qui nous la révèle, sur la base des crampons PUMA Future dudit joueur), ce qui, contrairement à ce qu’écrit notre confrère pigiste, lequel, nous lui concédons cette circonstance atténuante justifiant sa hâte, est sans doute payé à l’article à un tarif sur la base de laquelle il lui faudrait rédiger frénétiquement 24 heures sur 24 durant approximativement 359 ans pour espérer amasser un jour l’équivalent d’un jour du salaire du Brésilien aux pieds magiques mais à l’hygiène de vie apparemment moins féerique, ce sans tenir compte de l'inflation, revient bien à un taux minutaire de 2,4 millions d’euros (on vous laisse le soin du calcul du taux horaire pour comparer avec le vôtre, si le cœur vous en dit et que la convoitise vous encourage), mais pas à 1,1 million d’euros par ballon touché, plutôt à 2,2 millions, bien que quoi qu’il en soit, puisque vous n’êtes vraisemblablement que peu brésiliens, possiblement joueurs de foot mais assurément pas professionnels (vous êtes arrivés à ce stade de la phrase), et forcément pas Saoudiens (c’est Google Analytics qui le dit ; le rayonnement international de CDH l'est dans trois départements de France), notre terrain de jeu à nous, sans ballons, sans millions, est plus proche d’un NUC que d’un Ney, il est donc temps d’aller droit au but et de nous recentrer sur notre sujet, afin d'effectuer un changement de paragraphe, aérer cette horreur (ce que nous allons tout de même faire, au diable les conventions typographiques)

et mettre un point final à cette phrase décidément interminable, mais que nous sommes toutefois disposés à prolonger si cela vous fait plaisir, par exemple en abordant la question plus globale des inégalités salariales entre footballeurs et lecteurs de CDH, ou alors, en partant sur un tout autre sujet, comme par exemple celui du sort du sanglier domestique Rillette, starlette bien malgré elle (c'est donc une laie) d'une sordide affaire qui bouleverse une partie de la France depuis que le destin de l'animal est soumis à la décision d’un tribunal attendue lundi prochain, et à partir de laquelle (l'affaire, pas la décision) il serait opportun de se lancer dans une diatribe contre la répression animalière en France, voire, de directement mettre les pieds dans le plat pour plaider en faveur de ces pauvres bêtes que désormais même des boucheries dites 100 % halal s’arrachent, et dont le seul tort n’est finalement que d’être nés porcs et ragoûtants, puis d’apprécier batifoler dans les cultures à la recherche de glands, mais au fond qu’est-ce que vous voulez qu’elles fassent d’autre, elles ne vont pas se terrer dans leur bauge pour faire une partie de Sanglier Chasseur Sniper sur le smartphone Android qu'elles n'ont pas, mais on nous dit qu’il est plus que temps d’arrêter maintenant, que ça ne peut plus durer, que les lecteurs fuient le site en masse, alors d’ac…

Grosse puissance, petite taille

Veuillez nous excuser pour cette interruption soudaine. Le quota de phrases par actu est pour le moment loin d’être atteint. Alors place à une avalanche de points. Vous êtes au courant. Asus a repris les commandes des NUC à Intel en 2023. Elle a lancé depuis des séries basées sur Meteor Lake (Core Ultra 100). Pour les joueurs, la marque a proposé un ROG NUC 14. Ce système embarque un Core Ultra 9 185H et un GPU GeForce RTX 4070 laptop. Ou bien un Core Ultra 7, avec une RTX 4060.

Nous sommes maintenant en 2025. Voici donc venu le temps du ROG NUC 2025. La machine mesure 282 x 188 x 57 mm. Cela donne un châssis d’environ 3 litres. L’ensemble pèse 3,12 kg.

À l’intérieur : un processeur Arrow Lake-HX ; une carte graphique GeForce RTX 50 Series. Soyons un peu plus précis. Deux choix pour le CPU : Core Ultra 9 200HX ou Core Ultra 7 200HX. Asus n'a pas renseigné les modèles exacts. C'est plus limpide pour le GPU : GeForce RTX 5080 laptop. Consultez nos actus consacrées à ces produits pour plus d’infos.

En matière de conception, quelques changements. Système de refroidissement à trois ventilateurs. Double chambre à vapeur. C'est ce que détaille Asus. Le dissipateur CPU est capable de refroidir 135 W. Sinon, la connectique est touffue. Visitez le site de la marque pour la découvrir. Le lien est quelques lignes plus bas.

Pas encore de prix. Jensen Huang est le PDG de NVIDIA. Il porte une veste. Elle est en cuir. Il l'avait sur lui sur la scène du CES. Le fond de l'air était un peu frisquet. Jensen a par ailleurs évoqué un prix plancher de 2199 dollars pour les PC portables. Pas n'importe lesquels. Ceux équipés d’une RTX 5080. Le ROG NUC 2025 est-il considéré comme tel ? Mystère. Nous saurons bientôt. Asus prévoit un lancement avant la fin du trimestre. Soit avant le 31 mars. Nous n'avons aucune date précise. Bon week-end.