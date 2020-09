Nvidia a donné vie, que c'est beau, à ses pilotes 456.55 WHQL. Premièrement, ils sont optimisés pour le Star Wars Squadron qui débarquera le 4 octobre. Ensuite, ils sont les seconds à apporter le support de Nvidia Reflex dans les jeux Call of Duty Modern Warfare et Call of Duty Warzone. Pour rappel, Reflex est une série d'optimisations qui réduisent la latence en jouant sur les périphériques, sur le système d'exploitation, et sur la constitution de l'image sur l'écran.

Ensuite, le mode Ultra Performance DLSS 8k est apporté aux jeux Control et Death Stranding. Comme son nom l'indique, il ne sert non pas à jouer en 8k confortablement, mais à offrir la qualité de rendu d'un jeu 8k dans votre définition, via le nouveau modèle IA de résolution, qui ne restitue qu'un neuvième des pixels. C'est tout et c'est déjà pas mal ! Qui dit DLSS dit RTX obligatoirement.