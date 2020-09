Lors de la publication de nos deux derniers dossiers, le manque de temps nous a obligé à faire l'impasse sur certains éléments ou tests. Avec quelques jours de retard, nous vous proposons donc des versions plus abouties des deux publications Initiales. Concernant le dossier destiné à la RTX 3080, la page dédiée à l'écosystème logiciel n'avait pas pu être publiée, c'est désormais chose faite.

Nous avions également complété le dossier précédemment, par l'ajout des courbes indiquant l'évolution du taux d'images par seconde et ce pour chaque séquence de test. Enfin, divers ajouts et corrections avaient été apportés, pour rendre l'expérience de lecture plus agréable.

Si on s'intéresse à présent à la RTX 3090, la section overclocking était absente, ce point a été ajouté. Les performances avec Ray Tracing actif ont là-aussi été incluses, tout comme notre verdict que nous n'avions pas rendu. En parallèle, diverses corrections et autres ajouts ont également été effectués, durant ce studieux (et pluvieux) Week-End. Pour les consulter, direction les liens ci-dessous.