Gaming et RGB là où vous ne les rêviez pas : un onduleur APC !

Le tout gaming et tout licorne n’en avaient visiblement pas encore terminé d’infecter le marché du hardware, alors qu’on pensait déjà avoir tout vu, ou presque. Schneider Electric a bien vu ce qui nous manquait, un produit dont il en est l’un des grands spécialistes du marché : l’onduleur !

Il se nommera APC Back-UPS Pro Gaming, comme ça au moins le marché visé est bien clair. Pas de doute, Schneider Electric veut tenter de séduire tous ces nouveaux joueurs drogués aux LED RGB ou sur consoles, mais qui ont potentiellement omis un détail critique pour leur machine toute-puissante et lumineuse : l’alimentation. Pas de jus, plus de jeu ni de RGB ! Jus de mauvaise qualité ? Composants maltraités !

Pour ceux qui ne se seraient jamais penchés sur le sujet de l’onduleur, celui-ci a pour objectif d’assurer le fonctionnement de la ou des machines branchées en cas de coupure de courant pour une certaine durée en fonction de la taille de la batterie. En sus, l’onduleur a également pour rôle de « lisser » l’alimentation électrique en cas de baisse de tension sur le réseau. Dans la majorité des cas, un onduleur fournira juste assez de temps pour éteindre la machine normalement au lieu d’une coupure brutale, et pour du gaming cela signifie potentiellement avoir assez de temps pour terminer la partie ou sauvegarder.

L’onduleur APC Pro Gaming fournit aussi des prises supplémentaires pour assurer l’alimentation du routeur ou du hotspot (encore faudra-t-il que ces objets soient à proximité du PC). En tout, la nouvelle unité dispose de 6 prises pour alimenter des appareils avec ses batteries de secours et prend aussi en charge une sortie sinusoïdale (pour convertir la tension continue des batteries en tension alternative), plus 4 prises protégées contre les surtensions, deux ports USB Type-A et un port USB Type-C.

Malheureusement, le constructeur n’a pas encore donné la capacité de l’onduleur, pourtant un détail très important… Certains suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un modèle BR1500MS à 220 $ reconverti, capable d’une pointe à 900 W pour 4,1 minutes ou encore de tenir 100 W pour 77,7 minutes, et qui prend 16 heures pour se charger. Par contre, on sait que l’onduleur est Pro Gaming notamment grâce à ses 12 LED RGB intégrées sur le dessus ! Mais à quel prix cela s’est-il fait ? Et surtout, sont-elles adressables ?

L’onduleur APC Back-UPS Pro Gaming doit en principe arriver sur le marché le mois prochain, mais le constructeur n’a pas encore dit quelles sont les zones géographiques concernées. (Source)