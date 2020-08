AMD a livré ses pilotes 20.8.3, très certainement les derniers de ce mois d'août. Ils offriront aux joueurs de Project Cars 3, Marvel's Avenger et Fortnite une expérience de jeu optimisée. Pour ce dernier jeu, AMD annonce un gain allant jusqu'à 12% de mieux sous DX12 avec une RX 5700 XT sur le preset de jeu Epic. AMD a également incorporé une série de 4 extensions Vulkan.

Enfin, des bugs ont été corrigés, et on retiendra celui qui devrait corriger les freezes de Youtube sous Edge et Chrome sur des écrans étendus, et ce avec des APU Ryzen 3000 et 4000, donc les 3200G et 3400G, ainsi que les 4000G dont on n'a pas vu la couleur au détail, pas encore.