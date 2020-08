VDCZ fait jouer des connaissances, mais de manière opaque pour ne pas mettre en délicatesse celles-ci. Selon ses sources, les specs des RTX 3090 et 3080 seraient celles qui vont suivre. Notez que ce serait bien en 7nm, donc a priori d'origine TSMC, que les GPU seraient gravés.

On attaque par la plus petite, la RTX 3080. Elle utiliserait, comme s'en doutait fortement Igor's Lab, le PCB estampillé PG132. 4352 cuda cores seraient actifs, tout comme la RTX 2080 Ti soit dit en passant, par contre ils disposeraient d'une fréquence Boost officielle (souvent amplement dépassée) de 1710 MHz, contre 1545 MHz à sa devancière (+ 11%). La VRAM serait confiée à 10 gigots de GDDR6X à 19 Gbps, sur bus 320-bit. Notre confrère ajoute qu'une variante de 20 Go serait en préparation, mais uniquement laissée à l'appréciation des partenaires du caméléon. Dans les 2 cas, la bande passante serait de 760 Go/s, ce qui représente un progrès de 23% par rapport à la RTX 2080 Ti (616 Go/s), en sachant que cette dernière a un bus de 352-bit via un contrôleur 32-bit de plus. Son TDP serait de 320W, là aussi c'est (bien) plus que les 250W des RTX 2080 Ti utilisant les spécifications de référence, ou 260W des Founders Edition.

La grosse carte disposerait de 5248 cuda cores moulinant officiellement à 1695 MHz (Boost), pour une puissance brute de 17,8 TFlops (+32% / 2080 Ti). L'A102 dans cette version serait couplé à 24 gigots de GDDR6X à 19.5 Gbps, donc sensiblement plus rapide que la RTX 3080. Le bus de 384-bit apporterait une bande passante de 936 Go/s, soit 52% de plus que la reine TU102 (hors Titan RTX). Le TGP passerait à 350W, mais pour quelles prestations ? L'inflation en consommation (+40%) devra s'accompagner d'une augmentation d'au moins autant côté performances, pour ne pas dégrader le ratio perf/watt que vante le caméléon depuis des années maintenant. La source termine en confirmant que les cartes seraient bien au format PCIe 4.0, intéressant donc de voir ce que cela apportera face au PCIe 3.0, que le HDMI 2.1 et le DP 1.4a seraient aussi de la partie.

Tout ça met en appétit, surtout si l'on est fan de hardware, et ce n'est pas une histoire de marque, c'est une histoire de passion. Au même titre qu'AMD et son RDNA2 qui entretiennent le mystère, la période s'annonce excitante pour les GPU, et on ne peut que s'en réjouir.