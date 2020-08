Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque, Bleu Jour est une entreprise cocorico qui s’était lancée sur le marché du PC assemblé via KickStart avec son premier bébé, le Kubb — et dont nous avons testé au Comptoir le Kubb Passive Edition. Il faut croire que l’entreprise rencontre un certain succès, puisque voilà que son catalogue s’agrandit encore en accueillant 2,5 nouveautés ! Oui, une nouveauté et demie, l’une d’entre elles n’en est pas vraiment une, à savoir l’arrivée d’une alternative Ryzen Embeeded R1606G ou V1605B (respectivement avec Radeon Vega 3 et Radeon Vega 8) pour la configuration des Kubb Essentielle et Wood Kubb existants. Les prix démarrent à 579 € pour le premier avec Linux Mint et 710 € pour le second avec le même OS. Tous les autres détails sont disponibles via le catalogue sur le site de Bleu Jour. Maintenant, place aux vraies nouveautés !

Tout d’abord, voici le MOVE Ultimate ! « Move » parce qu’il est compact, transportable grâce à sa poignée intégrée design et relativement léger - 37 x 17,5 x 23 cm pour 3 kg, tout en aluminium - et « Ultimate » parce qu’il a été conçu pour les joueurs en se basant sur la nouvelle plateforme modulaire Intel NUC Elements Extreme ! Pour en apprendre plus sur la plateforme et de ce qu’elle est capable, n’hésitez pas à relire notre test du NUC 9 Extreme kit d’Intel. Ainsi, en dépit du format réduit, le MOVE Ultimate embarque l’équivalent mobile d’un 9900K, un octocore Core i9-9980HK, peut accueillir jusqu’à 64 Go de DDR4 2666 MHz, jusqu’à 3 éléments de stockage au format M.2 NVMe, mais surtout une vraie carte graphique PCIe desktop RTX 2070 SUPER - le tout alimenté par un bloc interne de 650 W !

Malheureusement, c'est le grand mystère sur la partie refroidissement interne. Pour le reste, on retrouve les chipsets usuels AX200 et i219-LM + i210-AT pour gérer la partie réseau ; une partie I/O relativement complète avec RJ45, USB 3,1 Gen2 Type-A et Type-C (avec Thunberbolt 3), HDMI 2.0 et du jack 3.5 mm. L’option de l’OS est la même que pour le reste du catalogue Bleu Jour, il faudra choisir entre pas d’OS, Linux Mint (moins cher) ou Windows 10 Pro 64-bits (plus cher). Le MOVE Ultimate sera disponible à partir du 4 septembre en graphite ou en blanc/graphite, il est déjà en précommande pour 1799 € pour la machine de base (16 Go, 1 SSD NVMe, sans OS, pas de GPU dédié) et grimpe jusqu’à 3512 € pour la machine complète « ultime ».

Bleu Jour MOVE Ultimate : ici et à configurer là-bas

Arrive aussi le MOVE², une nouvelle bestiole « ultra » compacte et au design moderne travaillé, qui n'est pas sans rappeler le MOVE GH. Contrairement au MOVE Ultimate, Bleu Jour présente le MOVE² comme une station de travaille, qui se base cette fois-ci sur la plateforme modulaire Intel NUC Elements. La machine n’étant pas encore disponible en précommande, les détails exacts du boîtier et du hardware disponible pour sa configuration sont manquants. Côté matos, on sait qu’il sera proposé avec un choix de processeur Core ou Xeon (a priori pas d’option AMD…), ainsi que des (vraies) cartes graphiques Radeon et GeForce RTX dual slot. Sans aucun doute de quoi se monter une machine compacte capable d’offrir des performances correctes pour diverses applications professionnelles.

La connectique est identique à celle du MOVE Ultimate : RJ45, USB 3,1 Gen2 et Thunberbolt 3, HDMI 2.0, jack 3,5 mm et WiFi 6 2x2. Enfin, Bleu Jour affirme que le MOVE² a été optimisé pour rester discret, tout en assurant un refroidissement optimal. De quelle manière on ne le sait pas encore, ce sera donc évidemment une promesse à vérifier en pratique. Et voilà pour ce qu’on sait à son sujet pour le moment. Comme le MOVE Ultimate, il sera disponible en septembre en plusieurs couleurs et cette fois-ci à partir de 1450 €.

Pour qui souhaite une machine design avec du muscle et un format compact, les deux nouvelles solutions de Bleu Jour mériteront sans aucun doute le coup d’œil, même si elles feront tout de même payer tous leurs qualificatifs assez chèrement.