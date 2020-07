Ces derniers mois, les rapports sur les flux de données sur internet et leur impact sur notre société font de plus en plus débat. De l'impact écologique à celui sur les infrastructures, nous sommes de plus en plus gourmands en bits et surtout en vidéos, un support fortement pointé du doigt ces derniers temps. Il faut dire que le volume de contenu multimédia ne cesse d'augmenter, et malgré l'efficacité du H.265 pour la compression, nous pouvons constater qu'il reste du chemin à faire. C'est pour cela que l'étape supérieure est franchie avec la sortie officielle de la nouvelle norme : le H.266.

Publiée aujourd'hui par Fraunhofer, celle-ci est réalisée par un ensemble qui regroupe des membres du VCET (à l'origine du H.265) et du MPEG (à l'origine du DVD) afin de se pencher en détail sur les soucis de compression. Le gain annoncé par rapport à l'ancienne génération est de 50 %, de quoi faire rêver lorsqu'environ 80 % des données qui transitent sur la toile sont des vidéos. L'objectif est aussi de prendre en charge correctement les nouvelles variantes d'images animées, comme les très hautes résolutions telles que la 4K ou la 8K, ou la gestion des modes 360° et la prise en charge de la HDR.

L'intérêt d'établir ce nouveau format ne s'arrête pas à une meilleure gestion du débit au niveau du réseau, mais aussi cela permet de produire des ASIC pouvant mieux gérer ces nouvelles vidéos, à l'heure ou l'Internet des Objets - ou IoT chez les Anglo-saxons - devient de plus en plus présent. C'est aussi un moyen de rendre plus accessibles certains services à ceux qui sont toujours délaissés par la fibre optique, afin de mieux profiter des lives de Thomas sur Twitch qui sait. (source : Fraunhofer)