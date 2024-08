Half-Life 2 chamarré de path tracing se dévoile à travers une heure de vidéo

Imaginez un monde dans lequel Valve vendrait une console portable appelée Steam Deck aussi encombrante qu’un moellon ; proposerait des jeux VR, du type Half-Life Alyx, via une plateforme sur laquelle seulement 1,73 % des utilisateurs (chiffre de la dernière enquête Steam sur le matériel de juillet 2024) possèdent un tel appareil ; développerait un abrutissant MOBA en vue à la troisième personne titré Deadlock, ou encore recyclerait un FPS compétitif dont le pitch se résume à une confrontation terroristes vs anti-terroristes sur des cartes recyclées depuis plus de deux décennies ; un monde dans lequel pour jouer à un nouvel Half-Life sans se flinguer la vue et les cervicales en portant un casque VR, il faudrait se tourner vers NVIDIA. Une vraie dystopie ! Alors voici Half-Life 2 RTX.

Un remaster entre de bonnes mains

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de ce soft. Nous l’avons évoqué pas plus tard que la semaine dernière au milieu d’un pot-pourri d’annonces de NVIDIA relatives à la Gamescom. Le motif : la publication d’une courte séquence du niveau Nova Prospekt par Orbifold Studios sur la chaîne YouTube de NVIDIA.

Voici une vidéo plus consistante qui nous avait échappé, avec quasiment une heure de gameplay. Cette session s’inscrivait également dans le cadre de la Gamescom 2024.

Nous nous garderons bien de commenter le jeu en tant que tel et son respect de l’original. Et pour cause, c’est le moment de passer aux aveux, nous n’avons jamais joué à Half-Life. Voilà, c’est dit. Mais sachant que les développeurs de Orbifold Studios se présentent comme des « amoureux de Half-Life » et définissent leur collectif comme étant « formé par les équipes à l'origine de Half-Life 2 : VR, Half-Life 2 : Remade Assets, Project 17, et Raising the Bar : Redux », nous n’avons pas trop d’inquiétude quant à leur déférence pour l’objet de leur admiration.

En revanche, nous pouvons dire que cette production proposera du ray tracing intégral, aussi appelé path tracing. Les développeurs de Half-Life 2 RTX parlent également d’une reconstruction des matériaux avec des propriétés PBR (Physically Based Rendering), d’ajout de détails géométriques supplémentaires, etc. Une version remise aux goûts du jour d’un classique donc, qui donnera l’opportunité à ceux étant passés à côté lors de sa parution en 2004 d’avoir droit à une session de rattrapage. Par contre, il n’y a toujours aucune date de sortie.