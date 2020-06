Live Twitch • The Last Of Us Part II (PS4 Pro)

Si vous avez évité les spoilers jusque-là, tant mieux pour vous, mais nous, spoilers ou pas, on va se plonger dans The Last of Us Part 2 avec délectation. Exclusif à la PS4, le dernier titre de Naughty Dog promet d'envoyer du pâté, en témoignent les notes de la presse et surtout des joueurs. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live vers 16h.