MSI a lancé en juin une carte mère Z490 Carbon EK-X prévue pour les PC exploitant du Watercooling et nous avons récemment publié un test de la MAG B550 Tomahawk, une mobale abordable supportant les plus gros RYZEN sans broncher. La marque nous emmène dans un tout autre univers pour ce début de semaine, avec l'annonce d'un boîtier assez massif prévu pour les Workstations. On vous présente donc le Creator 400M, un boîtal très fonctionnel et doté d'un superbe panneau en verre trempé.

C'est donc un produit au look très sobre que l'on retrouve dans un format E-ATX et qui exploite des dimensions de 550 x 235 x 503 mm pour une masse de 7,71 kg. Vous comprendrez que nous sommes donc sur un gros modèle, qui par ailleurs est très bien équipé. Vous aurez le droit à une tour supportant les plus gros radiateurs du marché - tous pour être honnête - avec une hauteur maximale acceptée de 180 mm. Bien entendu, vous pourrez faire du watercooling dans ce boîtier - tout en restant raisonnable - avec un seul emplacement 360 mm disponible en façade. Pour les cartes graphiques, vous ne serez pas déçu non plus, avec 45 cm de long supporté, de quoi faire rentrer les plus gros triple-moulin existants. La ventilation se fera via trois emplacements de 140 mm à l'avant et un à l'arrière, à noter que la marque fournit 3 ventilateurs déjà montés.

Pour le stockage, en plus de la baie 5,25", il sera possible de caler deux HDD 3,5" ou 2,5" via les baies dédiées ainsi que deux 2,5" au dos du boîtier, un peu léger pour un produit qui se veut "Workstation". Il sera peut-être possible de rajouter des emplacements de stockage via des baies disponibles à l'achat séparément. Si l'on s'attarde sur les connectiques, on trouve quand même un front panel fourni, avec deux ports USB 3.2 Gen1, un USB 3.2 Gen2 type-C (un gros point fort) et deux USB 2.0 ainsi que les classiques prises jacks.

Au final, ce boîtier se prête parfaitement aux configurations dédiées au travail, mais pourra aussi parfaitement faire l'affaire pour une utilisation gaming. On pourra reprocher le manque de baies - un comble pour une Workstation - et peut-être le déséquilibre sur la ventilation avec l'impossibilité d'ajouter des moulins en extraction. Nous n'avons pas encore de prix pour ce monstre, mais à la vue de ses caractéristiques, il devrait se positionner face au Define 7 de chez Fractal Design ou bien au Silent Base 801 de be quiet! par exemple. Ce Creator 400M n'aura aucun mal à se placer parmi les références concurrentes, puisqu'avec son look sympathique et la présence d'USB 3.2 Gen2, il pourra contenter les personnes exigeantes ayant besoin d'un maximum d'espace pour leur build.