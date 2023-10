Le NF-A12x25, star des ventilateurs premium, s'amÃ©liore-t-il avec le temps ?

Lancé en 2018 à grands coups de Sterrox, et dont on attend depuis le NF-A14x25, son grand frère en 140 mm qui peine méchamment à arriver avec de multiples reports, le NF-A12x25 reste une référence absolue en matière de moulin à vent dans nos machines, avec peu de prétendants pour rivaliser sortis des ToughFan de Thermaltake ou des T30 de Phanteks par exemple. Pour perdurer si longtemps, une petite éternité à l'échelle du hardware, on se doute que la botte secrète, ici le polymère employé par Noctua, nécessite un contrôle qualité aux oignons pour s'assurer d'une qualité constante, sans quoi les performances mêmes du ventilo pourraient être sérieusement remises en question, surtout au prix du bouzin. Si pour certains constructeurs cela ne poserait pas l'ombre d'un souci, pour un Noctua dont l'image repose en grande partie sur l'empreinte qualitative de ses produits c'est à priori peu envisageable ; en tout c'est l'idée que l'on s'en fait.

Nan, ce n'est pas sal : c'est du polymère vu de près (qui n'est pas si plan qu'il n'y parait)

Ce bon vieux Igor, qui n'est toujours pas d'Hossegor, s'est récemment doté d'un microscope numérique de chez Keyence, doublé sur sa platine d'une unité d'analyse élémentaire permettant de voir les substances des matériaux observés. Une vraie perle hors de prix qui permet d'aller très loin dans ce que l'on pourrait considérer comme de la rétro-ingénierie.

Fort de critiques sur ses premiers tests, qui étaient moins en phase avec l'ensemble des tests plutôt dithyrambiques sur les performances de moulin, dont nous faisons parti, l'occasion était belle de vérifier d'éventuelles évolutions de conception et de fabrication, Noctua ayant été amené à changer de prestataire pour la fabrication du précieux. D'un modèle fabriqué en 2020 face à un modèle fabriqué en 2023, post observations la réponse est qu'en effet, il y a bien des différences de fabrication, à commencer par le poids qui perd une petite dizaine de grammes (198g vs 207g), mais des choses plus infimes telles que la tôle utilisée dans le moyeu ou l'épaisseur de la couche de zinc lui étant appliquée. Le résultat ? Un débit d'air moins important et plus de pression statique, résultant sur moins de perturbations sonores.

Selon les mesures réalisées, le CFM diminue de -1,7 % sans obstacle (type ventilation de boitler) à -22,4 % avec un radiateur de 45 mm, à 1000 tours/minutes. Côté pression, les chiffres sont encore plus éloquents : + 7,7 % sans obstacle et jusqu'à +66,7 % avec un radiateur de 60 mm ! Quant à l'empreinte sonore, elle se voit diminuée d'un négligeable -1,7 % avec un radiateur de 45 mm à un moins négligeable -13,6 % sans obstacle. En substance, cela signifie que le ventilateur bougera un poil moins d'air à rotation équivalente, mais de manière bien plus silencieuse et hotée de son bourdonnement caractéristique qui pouvait gêner certains tympans ; à relativiser tout de même, le modèle original étant déjà très bon dans ce domaine. Les autres specs ne sont pas en reste avec de légères variations sur les régimes DC / PWM d'arrêt et de mise en route ou encore la consommation minimale en baisse.

Pour un même produit, le moins qu'on puisse dire c'est que les améliorations sont pour le moins surprenantes, et ne peuvent être dues à des seuils de tolérance dans le process de production. On pourra noter aussi que la marque ne s'en galvanise pas pour autant, d'autres n'auraient pas hésité un instant avant de sortir l'artillerie lourde côté marketing.