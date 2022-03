Entre les réservoirs et les blocks pour RTX 3090 Ti, Alphacool n’a définitivement pas chômé cette semaine. Mais, ce n’est pas fini : la firme annonce aujourd’hui la mise en vente de deux combos waterblock CPU/pompe/réservoir, des bousins pas si nouveau que cela puisque nous les avions déjà rencontrés dans certains tests des AiO de la marque.

Le premier se nomme Eisbaer Pro Aurora Solo, et n’est autre qu’une version au détail du block de l’AiO, Eisbaer Pro Aurora, testé ici par nos soins. Proposé au doux tarif de 73 €, la belle est drôlement compétitive par rapport à un triplet block, réservoir et pompe… mais l’effet esthétique ne sera pas vraiment le même. En interne, la nouvelle venue propose une plaque de contact de seulement 3 mm, orné d’un mase aux 58 lamelles de 0,4 mm, le tout compatible avec à peu près tous les sockets existants, citons le AM4, TR4, STRX4 pour AMD et 1700/2066/3647 chez Intel. Pour le reste, la pompe, une DC-LT 2, affiche 75 L/h pour une consommation de 4 W, le RGB étant également de la partie avec 10 LED adressables individuellement. Enfin, comptez sur deux connecteurs standard en G1/4" plus un dédié au remplissable pour intégrer le bousin chez vous.

Le second se nomme Eisbaer Aurora LT Solo et, s’il reprend la sauce de son grand frère — RGB, pompe DC-LT 2 et compatibilité avec à peu près tout —, le bousin est moins travaillé et moins volumineux, et cela se ressent sur le prix : 67,79 €, soit environ 5 de moins. En ce qui concerne les matériaux, la surface de contact est également en cuivre nickelé et le top en acrylique : bref, nous ne somme pas loin du tire-bouschtroumpf et schtroumpf-bouchon. De quoi proposer un AiO custom au grand public à prix raisonnable ?