Chez Alphacool, on est chaud et on ne perd pas de temps ! Pas plutôt sortie, que la RTX 3090 Ti Founders Edition a droit à son waterblock avec backplate. Il faut le dire, le TGP de la carte, plus que n'importe quelle autre, incite à la tremper tranquillement, là où elle pourra se dégourdir les MHz tant que l'enveloppe de consommation ne la limite pas.

La nouveauté chez Alphacool, c'est l'Eisblock Aurora GPX-N avec Acryl Active Backplate, que vous pourrez acheter pour 149.99 €, incluant le waterblock et une backplate en aluminium. Mais si vous voulez une backplate stylée sa maman en short qui possède également son propre réseau de flotte, il faudra compter 79.99 €. Qui dit Acryl dit acrylique, qui dit Aurora dit LED RGB adressables, et pour ce qui est des waterblocks, ils sont en cuivre recouvert de nickel. C'est donc une RTX 3090 Ti FE toute en couleur que vous obtiendrez. La tuyauterie se fixera sur le matos avec un calibre G1/4 de gros doigt de la main.

Le WB + backplate simple

Les pages produits du WB+BP et de la BP Aurora affichent des disponibilités qui ne sont pas immédiates, il faudra compter, à titre indicatif, 2 à 3 semaines. EKWB a donc de la concurrence féroce avec Alphacool, les deux faisant régulièrement des refroidisseurs spécifiques et rapidement.

Même carte et même WB avec la backplate de la morkitu