Moore Threads, ça vous rappelle quelque chose ? C'est une compagnie chinoise qui avait été fondée seulement en octobre 2020 et qui a vraiment commencé à se faire connaitre vers la fin de l'année dernière après avoir confirmé la fin de la conception de son premier GPU complet. L'entreprise est à classer dans la catégorie des startups licornes, statut qu'elle avait atteint en seulement 100 jours ! Mais Moore Threads n'est certainement pas à considérer comme un outsider, ayant fait l'objet de nombreux très gros investissements et comptant parmi ses partenaires des géants chinois tels que Lenovo et Tencent. Par ailleurs, son PDG Zhang Jianzhong est ex-vice-président "global" et manager général pour la Chine chez NVIDA, où il a tenu ces postes de 2005 à septembre 2020.

En tout cas, l'entreprise ne semble avoir rien laissé au hasard pour l'instant, en dépit de sa croissance très rapide et son avancée fulgurante sur un laps de temps vraiment très court, et aurait même couvert tous les points importants dans la conception d'un GPU, y compris en ce qui concerne le support logiciel. C'est en tout cas l'une des informations importantes qui sont ressorties de son annonce hier pour ses deux premières cartes graphiques : la MTT S60 pour les joueurs et la MTT S2000 pour les pros ! Elles exploitent le GPU que la compagnie avait présenté fin 2021. Le reste des caractéristiques ? Voici celles qui sont connues :

Moore Threads MTT S60 MTT S2000 Procédé de gravure 12 nm Architecture Architecture MUSA "Sudi" 100 % Made in China Avec moteur graphique, IA, vidéo et physique Cores 2048 MUSA Cores 4096 MUSA Cores Performances 6 TFLOPS Taux de remplissage de 192 GPix/s 12 TFLOPS VRAM 8 Go LPGDDR4X 32 Go (type non spécifié) Format Single slot avec blower Single slot passive Trucs a priori supportés OpenCL, SYCL, CUDA, Vulkan, DirectX, OpenGL/GLES... Accélération physique avec moteur "Alphacore" compatible Unity, Unreal Engine, Houdini Éclairage global, anticrénelage spatio-temporel, rendu physique, ombres douces, reflets et lumières volumétriques... Encodage/décodage encodage AV1, H.264, H.265 décodage H.264, H265, AV1, VP8 et VP9 Compatibilité Systèmes x86 et Arm Windows, Ubuntu et tous les OS domestiques chinois

Sur le papier, cela semble tout de même plutôt impressionnant, particulièrement considérant qu'il s'agit là d'une première tentative - ne l'oublions pas ! Par contre, l'absence de mesures de performances plus détaillées - autres qu'une indication trop peu révélatrice des TFLOPS et une vague démo sous League of Legends (par ailleurs, un jeu assez peu gourmand) sans indiquer le moindre relevé de FPS - et d'information quant à la consommation peut être considérée comme un peu inquiétante. À titre indicatif, les 6 TFLOPS mettraient la MTT S60 face au GPU d'une Xbox One X et pas loin d'une GTX 1070. De toute évidence, il est peu probable que les solutions présentées ici seront compétitives face à l'offre concurrente, mais ce n'est probablement de toute façon pas encore le vrai but, pour l'instant. Il faut bien commencer quelque part ! On imagine que c'est aussi le genre de matériel qui pourrait désormais beaucoup intéresser la Russie...

Malgré toutes les choses que l'on puisse penser par rapport aux efforts de la Chine pour percer dans l'industrie du semiconducteur avec ses propres solutions, l'avancée du jour n'en reste pas moins intéressante et prometteuse, même si elle est sans doute loin d'être parfaite. Moore Threads met ainsi les pieds dans le plat pour de bon et semble ne pas vouloir faire les choses à moitié, et étant supportée par plusieurs grands acteurs chinois du marché, il n'y a aucune raison à ce que les choses s'arrêtent là. En attendant, vu la volonté du constructeur d'avancer rapidement, l'arrivée des premiers échantillons de cartes pour les testeurs et le public ne devrait pas trop trainer. C'est à ce moment-là que l'on verra ce que la MTT S60 en particulier a vraiment dans le ventre pour les joueurs !