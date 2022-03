Le matériel de refroidissement liquide, ça n’est en règle général pas souvent changé. Pompe, radiateur, réservoir : autant de composants coûteux, mais résistants, qui se retrouvent baladés de configuration en configuration au rythme des mises à jour. Cependant, les tendances évoluent, et même les plus rigides des tubes s’usent : le temps est peut-être venu pour vous de changer (ou de sauter le pas !), et cela tombe bien, Alphacool a de nouveaux réservoirs à vous proposer, en plus de ses AiO et autres radiateurs.

Avec les Alphacool Core 100 et 200 Aurora, les allemands ne réinventent pas l’eau chaude (pourtant, avec un bon CPU, il y a de quoi !), mais allient praticité et esthétisme au moyen de 12 LED adressables individuellement disposées tout autour de la base du bousin. Si les fixations de montages, incluses, permettent de caler les nouvelles sur des emplacements pour ventilateurs de 120 mm ou 140 mm, une attention bien pratique (surtout quand il s’agit de maintenir la partie supérieure pour un amarrage aux petits oignons), le bât blesse côté nommage. En effet, la version 100 correspond à une capacité de… 200 mL, et celle 200 à 400 mL ! Au niveau des matériaux, nous avons à faire à un mix acétal/acrylique des plus classiques pour le domaine, de quoi supporter jusque 60 °C en utilisation continue et 0,8 bar ; et les loupiottes avalent du 5 V via un connecteur JST à 3 broches. Enfin, les belles sont données compatibles en tant que module d’extension des pompes VCC de la boite, et des D5 plus standards. En cas de pépins, 3 orifices format G1/4" sont également disponibles : y en a pour tout le monde !

Pour la disponibilité comme le tarif, il n’y a pas vraiment de jaloux : les deux sont d’ores et déjà sur les étals ; et, avec 74,99 € pour le plus petit modèle et seulement 5 € de plus pour le gros, vous comprendrez vite que la taille ne compte pas vraiment dans le domaine. Avis aux amateurs ?