Comme il l'avait fait par le passé pour le socket LGA1366, puis LGA1156, ensuite LGA1155, suivi du LGA1151, mais aussi pour l'AM4, et ce peu avant le LGA2066, le constructeur autrichien offrira bel et bien comme attendu des kits de fixation SecuFirm2 mis à jour - nommés NM-i7xx-MP83 et NM-i17xx-MP78 - pour adapter ses ventirads au futur socket LGA1700 - dont le socket et la position des trous de fixations seront bien différents des générations précédentes, fini l'aventure des entraxes LGA115x sur le marché depuis 2009 !

Noctua reste donc fidèle à ses habitudes et permettra aux heureux propriétaires d'un (ou plusieurs) de ses ventirads de le réutiliser le jour J plutôt que d'en acheter un nouveau, lors d'un futur changement pour l'une des plateformes de la 12e génération de CPU Intel, aka Alder Lake-S dès cet automne. Du fait des restrictions de compatibilité (le ventirad doit notamment posséder un pas de montage de 83 mm ou 78 mm) toutes les références ne font toutefois pas partie de la liste, mais la grande majorité des références commercialisées par la marque depuis 2005 y est, ouf ! Voici la liste officielle.

Naturellement, à partir de septembre, le constructeur va aussi mettre à jour progressivement le contenu du bundle des ventirads vendus en magasin, leur disponibilité se fera en fonction des dates (approximatives) indiquées dans la première colonne de ce tableau. Enfin, une révision LGA1700 est aussi en cours d'élaboration pour la série NH-L9i, la seule à ne pas pouvoir recevoir de simple kit de fixation mis à jour. Les nouveaux modèles NH-L9i-17xx et NH-L9i-17xx chromax.black arriveront donc en octobre.

Notez que les deux kits existeront aussi en version chromax.black, naturellement pour ne pas dénaturer le style de la lignée correspondante lors de la mise à jour. Pour obtenir son dû, il faudra contacter Noctua le moment venu et fournir une preuve d'achat d'un ventirad éligible et d'une carte mère LGA1700, ou d'un CPU LGA1700. La livraison sera gratuite, sauf si vous êtes très pressés, auquel cas il faudra dépenser un supplément. À défaut, il sera aussi possible d'acheter le kit sur Amazon à partir de mi-octobre pour 7,90 €.