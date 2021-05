Alors que nous avons eu droit à quelques détails pour l'AM5 il y a quelques jours, détails très préliminaires toutefois, voilà que quelque chose de plus solide est arrivé sur le bureau du vénérable Igor. Cela concerne le socket LGA1700, qui sera en compétition avec le LGA1718 d'AMD (ce dernier glissant vers ce format-là), et qui accueillera Alder Lake en fin d'année si tout se passe bien. Mais comme rien ne se passe bien depuis plus d'un an, nous resterons prudents même si c'est par zèle.

Ce socket, nom de code Socket V0, devrait recevoir Alder, mais aussi Raptor Lake, son successeur. L'info première, c'est que le socket devrait être plus fin, et c'est en grand partie du au fait que les CPU Alder seraient moins hauts que ceux sur socket H5, celui du LGA1200. Mais en revanche, les CPU ne feront plus 37.5 x 37.5 mm, mais pouraient monter à 37.5 x 40 mm, donc un léger rectangle. L'idée serait de diminuer la pression sur ce dernier si on utilisait les mêmes axes que le LGA1200. Et ce n'est pas tout, Alder signerait la fin des entraxes compatibles LGA115x, qui ont débuté avec lynnfield en 2009 ! Avec un CPU plus grand, il allait d'autres solutions, et c'est probablement ce que ferait AMD avec l'AM5, les puces gagnant grosso merdo 400 broches (enfin les cartes maman désormais).

crédit image @ VDCZ

Voilà qui est intéressant, une page devrait se tourner, aussi bien chez les rouges que chez les bleus !