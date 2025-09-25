Micron parle HBM4 et GDDR7

Il y a une dizaine de jours, SK hynix publiait un communiquÃ© annonÃ§ant que sa HBM4 entrerait prochainement en production de masse. Micron a profitÃ© de la prÃ©sentation de ses rÃ©sultats financiers du trimestre pour rÃ©pliquer. Lors de la confÃ©rence, Sanjay Mehrotra, le PDG, a confirmÃ© que la HBM4 serait disponible Ã partir de lâ€™annÃ©e prochaine. Et quâ€™elle dÃ©passerait la spÃ©cification JEDEC de base.

La course est lancÃ©e

Pour mÃ©moire, la spÃ©cification du JEDEC pour la HBM4 prÃ©voit 2 To/s de bande passante et un transfert par broche de 8 Gb/s sur une interface 2048 bits. Ã€ lâ€™instar de SK hynix, Micron envisage dÃ©jÃ dâ€™outrepasser ce seuil : lâ€™entreprise mentionne 11 Gb/s, ce qui se traduit par une bande passante 40 % plus Ã©levÃ©e, soit 2,8 To/s.

Â« Le HBM4 12-high de Micron Technology reste sur la bonne voie pour supporter le dÃ©ploiement sur les plateformes clients, mÃªme si les exigences en matiÃ¨re de bande passante et de vitesse des broches pour HBM4 ont augmentÃ©. Nous avons rÃ©cemment livrÃ© des Ã©chantillons Ã nos clients de HBM4 offrant une bande passante leader du marchÃ© dÃ©passant 2,8 To/s et des vitesses de broches supÃ©rieures Ã 11 Gb/s Â», a expliquÃ© le boss. Il a ajoutÃ© : Â« Nous estimons que le HBM4 de Micron Technology surpasse tous les produits HBM4 concurrents, offrant des performances de pointe ainsi quâ€™une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de premier plan. Notre DRAM 1-gamma Ã©prouvÃ©e, notre conception HBM4 innovante et Ã©conome en Ã©nergie, notre die CMOS de base avancÃ© fabriquÃ© en interne et nos innovations en packaging sont autant de facteurs diffÃ©renciants qui rendent ce produit best-in-class Â».

Micron a Ã©galement prÃ©sentÃ© sa feuille de route pour la HBM4E. Contrairement Ã la HBM4, qui utilise un die de base entiÃ¨rement conÃ§u en interne, la HBM4E impliquera un partenariat avec TSMC pour la fabrication du die logique de base.

Enfin, Micron a Ã©galement fait un rappel pour la GDDR7. Lâ€™entreprise anticipe des vitesses par broche dÃ©passant 40 Gb/s. Les modules actuels sont Ã 32 Gb/s au mieux. Si en lâ€™Ã©tat, NVIDIA est la principale utilisatrice des modules GDDR7 de Micron pour ses GPU, le PDG de Micron nâ€™a Ã©voquÃ© aucun produit Ã venir de maniÃ¨re directe. Dans un avenir proche, la probable gamme GeForce RTX 50 Super nâ€™est pas censÃ©e hÃ©riter de modules plus vÃ©loces, mais plus denses, avec 3 Go (au lieu de 2 Go pour la plupart des rÃ©fÃ©rences actuelles). Pour le moment, rien de permet d'affirmer que la prochaine gÃ©nÃ©ration, celle des GeForce RTX 60, exploitera des modules Ã 40 Gbit/s voire plus.