Le Ryzen 9 9950X3D2 est toujours bloqué dans Geekbench

Un temps pressenti pour une annonce au CES 2026, le Ryzen 9 9950X3D2 d’AMD ne s’est pas montré sur la scène de Las Vegas ; l’entreprise s’est contentée d’officialiser le Ryzen 7 9850X3D. La puce précitée serait toutefois bien prévue, mais pour plus tard dans l’année. En fin de semaine, le HX Pro a remis une pièce dans la machine en exhumant une entrée Geekbench passée jusqu'alors inaperçue. Celle-ci confirme, de nouveau, l’existence de ce processeur dont le leaker chi11eddog prophétise la venue depuis des mois. Puisque nous n'avions pas parlé des précédentes incursions (enregistrées les 25 et 30 décembre), c'est pour nous l'occasion de voir comment le logiciel identifie ce Ryzen inhabituel.

96,0 MB × 2

Le benchmark est réalisé sous Geekbench v6.5, avec une carte mère X870 AORUS TACHYON ICE et 48 Go de DDR5-8000. Il crédite la puce de 3 553 points en monocœur et 24 340 points en multicœur. Des scores qui placent le 9950X3D2 un peu au-dessus du Ryzen 9 9950X3D (moyennes de 3 397 en ST et de 22 167 en MT). Rien de spectaculaire sur le papier, mais suffisant pour matérialiser un positionnement un peu revu à la hausse. Et bien entendu, Geekbench n’est pas l’outil le plus pertinent pour jauger des apports de la 3D V-Cache.

Selon les caractéristiques de cette entrée et des précédentes, nous restons bien entendu sur configuration 16 cœurs / 32 threads. Mais la particularité de taille est à chercher du côté de la 3D V-Cache. Celle-ci est présente sur les deux CCD : d’où le 96,0 MB × 2 renseigné par Geekbench, cette dénomination plus ou moins officieuse de X3D2, et surtout un total de 192 Mo de cache L3, soit un niveau inédit sur un Ryzen grand public. Pour les fréquences, on est sur une base de 4,3 GHz, pour un boost à 5,65 GHz. Des valeurs très proches de celles du Ryzen 9 9950X3D (4,3 et 5,7 GHz respectivement).

Bref, ce Ryzen 9 9950X3D2 devrait logiquement exceller là où ses aïeux se distinguent déjà. La contrepartie serait sa consommation : les rumeurs évoquent un TDP porté à 200 W, contre 170 W pour le meilleur modèle actuel, avec un PPT qui approcherait les 250 W.