Chez MSI, des bons Steam et des promos pour chauffer votre carte bleue avant le Black Friday

Vous attendez peut-Ãªtre la fin du mois de novembre 2025, le Black Friday â€” ou Vendredi fou, chez nos amis quÃ©bÃ©cois â€” pour faire cramer la carte bleue, et, surtout, vous faire tondre par la cohorte de fausses promotions. Chez MSI, nul besoin de patienter jusque-lÃ pour profiter dâ€™authentiques offres commerciales : la marque propose actuellement, et depuis quelque temps dÃ©jÃ pour la premiÃ¨re, deux opÃ©rations. Elles sâ€™intitulent Â« Choisissez votre carte Â» et Â« ComplÃ©tez votre set up Â».

Choisis ta carte

Carte est un mot excessivement polysÃ©mique, y compris dans le domaine du hardware. Dans la prÃ©sente, pour Choissisez votre carte, il ne sâ€™agit pas de la synecdoque de carte mÃ¨re, mais bien de carte graphique. Plus prÃ©cisÃ©ment, du choix d'une GeForce RTX 50. Et pour cause, la Micro-Star International sâ€™est brouillÃ©e avec les Radeon depuis RDNA 3 ; elle a Ã©galement boudÃ© RDNA 4.

Depuis le 17 octobre et jusquâ€™au 30 novembre, lâ€™achat dâ€™une RTX sÃ©rie 50 accorde Ã lâ€™acquÃ©reur un bon dâ€™achat Steam dont la valeur peut atteindre jusquâ€™Ã 100 euros. La somme confÃ©rÃ©e par chaque carte est prÃ©sentÃ©e dans le tableau qui suit.

Nom du produit Valeur du code Steam GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC 100 â‚¬ GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC 100 â‚¬ GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC 100 â‚¬ GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC 100 â‚¬ GeForce RTX 5080 16G SUPRIM LIQUID SOC 60 â‚¬ GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC 60 â‚¬ GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC 60 â‚¬ GeForce RTX 5080 16G EXPERT OC 60 â‚¬ GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE 60 â‚¬ GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC 60 â‚¬ GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC 60 â‚¬ GeForce RTX 5070 Ti 16G VANGUARD SOC 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 Ti 16G EXPERT OC 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 12G VANGUARD SOC 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC WHITE 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC 40 â‚¬ GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC 40 â‚¬ GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE 20 â‚¬ GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC 20 â‚¬ GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC 20 â‚¬ GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC 20 â‚¬ GeForce RTX 5060 8G GAMING OC 20 â‚¬ GeForce RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC 20 â‚¬

Vous lâ€™avez vu, pour glaner les 100 euros, il faut consentir aux deux mille requis pour une RTX 5090. Les joueurs plus modestes ou moins fortunÃ©s, les prolos quoi, contraints de se contenter dâ€™une RTX 5060, devront eux se satisfaire de 20 euros. Quand on vous dit que lâ€™argent appelle lâ€™argent, ou comme le clamait dÃ©jÃ Matthieu en 13:12 Â« Ã celui qui a, il sera donnÃ©, et il aura encore plus ; mais Ã celui qui n'a rien, cela mÃªme qu'il a lui sera Ã´tÃ© Â» ! Avec cette enveloppe, pas de quoi sâ€™offrir Battlefield 6 plein pot, ce qui nâ€™est sans doute pas un mal, certes ; mais bien assez pour un Hollow Knight: Silksong ou un Escape from Duckov. Et pourquoi pas davantage, en guettant les promos ou en patientant jusquâ€™aux soldes dâ€™hiver de la plateforme.

Quant Ã la liste des partenaires participants, elle est exhaustive : Amazon France, Cybertek, Fnac.com, Grosbill, LDLC, MatÃ©riel.net, Top Achat et, bien sÃ»r, lâ€™eShop MSI.

ComplÃ¨te ton set up

La seconde offre, ComplÃ©tez votre set up, porte sur des pÃ©riphÃ©riques et inclut deux claviers que nous avons testÃ©s : les FORGE GK600 TKL, premier clavier TKL de MSI, et le STRIKE 600. Du 3 au 30 novembre, pour ce que la marque appelle le Black Month, ces rÃ©fÃ©rences servent de pierre angulaire Ã deux packs gaming vendus Ã prix rÃ©duit.

Le pack gaming noir, qui comprend le clavier STRIKE 600 SILENT FR, la souris VERSA 300 ELITE W, le tapis de souris AGILITY GD70 et le casque MAESTRO 300, bÃ©nÃ©ficie dâ€™une rÃ©duction de 36 %, qui fait passer son prix Ã 154,90 euros au lieu de 237,99 euros habituellement.

Outre la diffÃ©rence de coloris, le pack gaming blanc, en couverture, remplace le STRIKE 600 par le FORGE GK600 TKL W SKY FR et substitue la manette de jeu FORCE GC300W White au casque. Le tapis de souris AGILITY GD70 reste le mÃªme, tandis que la souris VERSA 300W adopte elle aussi un habillage blanc. Comptez 154,90 euros pour lâ€™ensemble, contre 201,99 euros dâ€™ordinaire (â€“24 %).

Dresse ton oreille

Vous nâ€™aviez plus eu ce type dâ€™intermÃ¨de depuis quelques semaines ; terminons donc en musique. Pour Ãªtre tendance et raccord avec ce papier (pour Ã©viter une fausse alerte, pas de fautes, Ãªtre tendance et Ãªtre raccord sont deux locutions figÃ©es), nous aurions pu sÃ©lectionner Deux et demi du dernier album dâ€™Orelsan â€” un choix purement liÃ© au titre, le texte explorant une thÃ©matique trÃ¨s peu abordÃ©e Ã travers les Ã¢ges et les arts : lâ€™arrivÃ©e dâ€™un chiard.

Alors, dans une association dâ€™idÃ©es entremÃªlant tonte et nonchalance dâ€™une fin dâ€™aprÃ¨s-midi dâ€™un vendredi, nous avons finalement optÃ© pour un son de daoud, lequel a la bontÃ© de ne pas chanter pour se contenter de souffler. Ce n'est pas non plus anachronique, puisque si son album ok remonte Ã aoÃ»t, il fait le tour des radios pour en assurer la promo. Puis dissipateur sur le PCB, que vous soyez RTX 5090 ou RTX 5060, faire des emplettes au son dâ€™une trompette, câ€™est la garantie de garder la note juste.