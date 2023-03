Trenforce publiait il y a quelques jours ses tendances sur la foire à la DRAM, où selon les analyses de marché l'ensemble des puces DDR4 / DDR5 (grand public, serveurs, spécialisées...) devrait continuer à voir leurs tarifs moyens diminuer encore d'une bonne dizaine de pour cent, dans la mouvance de ce que l'on observe depuis quelques mois. En cause et en gros : trop de stocks et moins de demande.

Et bien le constat est similaire côté NAND avec un rapport publié aujourd'hui, malgré une production revue à la baisse, les niveaux de stocks restent importants, les ventes encore un pwal faiblardes : on a donc une demande en mode tranquille, Bill. Selon la société de manipulation du marché recherche et de conseil, du côté des produits grand public les fournisseurs taillent les tarifs pour les puces à destination de produits PCIe 3.0, qui vont se voir affubler dans un avenir proche d'un qualificatif « gen - 2 » avec l'arrivée des unités PCIe 5.0. C'est également le calme plat sur les demandes sur les unités PCIe 4.0 avec notamment la QLC sur le déclin malgré un retour à la normale des prix depuis Q4 2022.



Du côté des wafers, les fabricants / assembleurs, partant du principe que le marché sera plus porteur justement sur Q2 2023, continuent de constituer gentiment des stocks aux tarifs actuels pour anticiper cette attendue reprise, qui rimerait avec tendance inverse sur les cotations d'achat — en plus clair, une augmentation des prix. Les tarifs des gaufrettes de NAND sont donc attendus pour leur part à se stabiliser.

Globalement, la chute des prix attendue pour Q2 serait donc aux alentours de ~10 %, tout marchés confondus. Des observations qui corroborent la reprise toute relative du marché PC avoir une année 2022 bien compliquée (et bien mal anticipée aussi). Allez savoir, peut être que l'amour dans le monde sera de retour cette année, et que gloire et beauté reformeront alors un triptyque transcivilisationnel et intercontinental qui nous conduira vers la plénitude consumériste de la gente humaine. Mais il faudra tuer Bill d'abord.