APACER lance sa DDR5 NOX

Il est désormais clair que le déploiement à la DDR5 est de plus en plus effectif chez tous les constructeurs de barrettes. Certes, ils utilisent des puces venant de chez Micron, Samsung et SK hynix, mais ils s'y mettent petit à petit. C'est le terme exact, car il est compliqué de vendre des caisses entières de kits de DDR5 quand on manque cruellement de puces PMIC, qui régulent la tension au sein de chaque stick. Pour autant, un acteur de plus, c'est un support de plus, et l'arrivée d'AMD sur ce créneau l'année prochaine devrait impulser une dynamique plus puissante sur ce secteur.

APACER, qui n'est pas un leader du marché, est pourtant un vieil acteur qui dure. Il lance sa DDR5 de la gamme NOX, des barrettes simples visuellement, sans LED RGB, qui devraient coûter moins cher que les modèles bling bling des concurrents. Pour commencer, ce seront 2 x 16 Go de DDR5 4800 cas 40, donc on débute par la base de la base chez APACER, mais on ne désespère pas. Car arriveront des saucisses allant à des vitesses de 5200 à 7200 MHz, sauf qu'on ne sait pas quand. À la rigueur, on peut dire qu'on a une idée approximative de la dispo de ces futures barrettes véloces, mais les climatologues pensent que la Terre aura coulé sous la fonte des deux pôles. C'est couillon quand même !