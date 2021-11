La DDR5 a débuté sa vie commerciale il y a deux semaines désormais, avec l'arrivée d'Alder Lake pour lequel un zouli dossier vous attend si vous ne l'avez pas encore lu, ou si vous souhaitez le peaufiner vu que 11 CPU de plus ont rejoint le panel de test. Pourtant, si vous envisagez de vous confectionner une plateforme Alder Lake, il y a un gros problème. Des CPU ? On en trouve en stock ! Des mobales ? On en trouve également en stock en DDR4 et DDR5, le problème ne vient pas de là.

Le souci, c'est la DDR5. Tout bonnement introuvable, rien n'est en stock, et celui qui arrive à y mettre la main dessus doit souvent se farcir des barrettes basiques sans refroidisseur et avec des fréquences et latences pas très engageantes ! Pourquoi ? Les constructeurs de puces, Samsung, Micron et SK hynix en produisent à tour de bras, la demande en plus n'est pas gigantesque, tout roule de leur côté.

La véritable responsable, c'est la pénurie sur les puces PMIC, la fameuse puce de régulation de tension embarquée sur chaque barrette. Il n'y en a plus ou pas assez, et du coup son coût à l'achat est augmenté. Ce n'est presque pas le pire, puisque selon 12chip à qui on doit cette info, le délai d'approvisionnement serait à présent de 35 semaines ! C'est assez effarant, et ça ajoute une couche de khäkhä sur un hamburger déjà bien merdeux. La dernière solution, si vous voulez Alder, consiste à prendre une mobale DDR4, et d'y coller de la mémoire rapide. Sinon y a aussi AMD qui devrait tirer son épingle du jeu avec son AM4 !

Dans Ton Imaginaire ! C'est beau mais y en a pas !