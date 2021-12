La énième série Skylake avait saoulé son monde, Rocket Lake avait ébranlé la léthargie du gros bleu, mais sans réellement inverser la tendance. Alder Lake a fait un bien fou à Intel, lui permettant, en applicatif, de reprendre le dessus sur AMD et son 5950X, alors que c'était clairement le domaine de prédilection des rouges depuis des années. Le gaming également, tant que le GPU ne lisse pas les performances, redevient aussi le domaine d'Intel. C'est au prix d'une consommation et d'une chauffe excessives pour le flagship. Attention, les écarts ne sont pas colossaux, et AMD reste très compétitif, mais sa plateforme est vieillissante, même si Zen 3 avec du cache devrait faire mal début d'année prochaine, en attendant Zen 4 qui devrait se palucher Raptor Lake.

Mais il n'y a pas que les CPU K et KF, il y en a d'autres, dont le 12400 que nous avions testé en avant-première mondiale dans un vrai test, pas qu'un simple CPU-Z perdu dans l'océan des leaks. Il faut également se souvenir que passé le Core i5-12600K et KF, toute référence située en dessous ne possèdera pas de coeurs-E. Nous avons à présent une fuite venant de momomo_us, et qui présente simplement toute la gamme Alder Lake, les fréquences base/boost, et les tarifs.

Il manque la série T, mais en un coup d'oeil, vous avez les infos importantes, incluant quel iGPU accompagnera le CPU, et surtout quelle version du refroidisseur sera fournie avec. Pour rappel, ils ont été montrés il y a quelques jours, n'hésitez pas à voir le billet en question pour vous rafraichir la mémoire. C'est aussi la première sortie des Pentium ou Celeron G7400/G6900. Il ne manque plus que l'annonce officielle, le CES devrait remplir ce rôle.