Un peu de contexte d'abord, l'ATX12VO est un nouveau type de connecteur conçu par Intel et dévoilé pour la première fois en janvier 2020. Le principe ? N'utiliser plus que le rail 12V et laisser la carte mère — équipée en conséquence — faire le nécessaire pour la conversion en 5V et 3,3V. En sus d'un connecteur plus petit et donc d'un câblage potentiellement moins lourdingue pour les configurations les plus étroites, l'ATX12VO peut aussi se vanter de permettre quelques économies d'énergies, notamment lorsque le système est idle. À ce jour, il n'y a qu'une petite poignée de mobales qui ont déjà tenté l'expérience, la Z590 Pro 12VO de MSI est la dernière est date, mais Intel songerait à tenter une nouvelle percée quand viendra l'heure d'Alder Lake, si l'on en croit la rumeur.

En attendant, pour démontrer les « avantages » de l'ATX12VO, MSI a récemment opposé sa nouvelle Z590 Pro 12VO à sa jumelle mainstream Z590 Pro WiFi, en retirant le module WiFi à cette dernière afin de mettre les deux cartes vraiment sur un pied d'égalité. Ensuite, une configuration hardware identique à base de Core i9-11900K a été utilisée pour les petits tests. Attention tout de même, il y aurait eu pas mal de fluctuation lors des mesures et les tests semblent avoir été réalisé à la va-vite, ce qui veut dire que les résultats ne sont certainement pas très optimaux. Permettent-ils néanmoins d'établir une tendance ?

MSI Z590 Pro WiFi Z590 Pro 12VO Différence Consommation du système au repos 42 W 38 W 10 % Consommation moyenne du package CPU 17 W 14 W 18 % Consommation du système au repos, C10 forcé dans le BIOS - 24 W - Consommation moyenne du package CPU, C10 forcé dans le BIOS - 8 W —

Notez que C10 est aujourd'hui l'état de repos le plus profond pour un CPU Intel, introduit par le fondeur avec les Haswell pour les ultrabooks. Dans cet état, la puce est éteinte. Pour le test, MSI a forcé le C10 sur la carte mère Z590 Pro 12VO en changement le paramètre « Package C State Limit » d'« Auto » à « C10 ». Dans l'ensemble, même s'il faut aller le chercher très loin, il y a du mieux, mais on doute que cela soit vraiment convaincant pour tout le monde. L'ATX12VO n'a donc d'utilité que lorsque la machine est au repos et encore faudra-t-il donc lui laisser l'occasion d'arriver à ce stade pour constater un gain quelconque. On imagine que la solution conviendra avant tout surtout aux OEM et assembleurs ayant des obligations en matière d'économie d'énergie et des standards environnementaux à respecter, et donc pour leur marketing, mais n'aura que peu d'intérêt pour nous autres. Néanmoins, en supposant qu'Intel arrive à l'imposer à ses partenaires et clients — mais rien n'est moins sûr —, nul doute que le DIYer finira par (devoir) y passer lui aussi. (Source)