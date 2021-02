Alors que Rocket devrait arriver prochainement, puisque certaines rédactions ont reçu leur kit et les ont exposés avec fierté, la rédaction ayant hésité sur un selfb.te pour conserver le mystère complet sur la présence dudit kit au labo et sur la générosité de son appareil reproducteur, voici donc un test officieux. En ce sens, il ne vaut pas un bon test (made in CDH, on est jamais mieux servi que par soi même) pour plusieurs raisons. Mais à nos yeux, la principale raison est que ni les UEFI, ni les pilotes ne sont là pour cette génération de CPU, et cela implique des tests en l'état, sans optimisation du matériel par mise à jour des divers firmwares. C'est le cadet des puces 8 coeurs qui a été testé, l'i7-11700.

Pour autant, ça reste amusant de voir ce combat avec le Ryzen 7 5800X, et l'i7-10700K. La quasi-majorité des cas présentés, applicatifs ou gaming, donne l'avantage au 5800X, mais le 11700 se rapproche et a tendance à se placer dans la moitié proche des performances. Son grand frère le 11900K pourrait donc gagner son duel face au 5800X, mais certainement pas face à Zen 3, qui dispose toujours d'un gros avantage avec ses 5900X et 5950X. Pour le fun, et pour rien d'autre !