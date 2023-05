Test • ASRock X670E Taichi

tic toc... fait la X670E

Le catalogue d’ASRock en matière de cartes mères en socket AM5 (donc destinées aux processeurs Ryzen 7000 Series d’AMD pour ceux du fond qui n’auraient pas suivi) est plutôt bien fourni. Actuellement, ce ne sont pas moins de 14 modèles qui sont proposés : cinq sont sur chipset X670 E et le reste en chipset B650/B650E. À elle seule, la gamme Taichi accueille trois cartes mères AM5 : les B650E Taichi, X670E Taichi et X670E Taichi Carrara, sa sœur (moche) jumelle. En pratique, les deux derniers modèles sont « quasiment » identiques, mis à part le coloris et quelques détails au niveau du design. Aujourd’hui, c’est donc la version « classique » de l’ASRock X670E Taichi qui va nous intéresser et qui sera probablement le dernier test de mobo publié sous ce format, enfin, si tout déconne normalement... En plus d'être méchamment à la bourre !